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Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada
23.02.2022 10:13

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Bağcılar'da bir minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yapan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları hiç umursamayan minibüs şoförü ise yolcuların hayatını hiçe sayarak yoluna devam etti. Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar İstoç mevkiinde meydan geldi. Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs adeta ölüme davetiye çıkardı. Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün kapasitesinin çok üzerinde yolcu aldığı ve yolcuların minibüsün açık kapısında basamaklar da asılarak gittiği görülüyor.

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