Düzce'de sobadan sızan gazdan zehirlenen görme engelli bir kişi hayatını kaybetti

Olay, Aziziye Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan görme engelli M.S.'den (50) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede M.S.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından M.S.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.