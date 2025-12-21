Eskişehir'de liselilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi Şehitlik Tramvay Durağı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup liseli öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında çok sayıda öğrenci darp edildi, bir öğrenci baygınlık geçirdi. K.A. isimli 15 yaşındaki öğrenci ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Ayrıca, çocukları ayırmaya çalışan yetişkin bir erkek şahsa da öğrenciler tarafından fiziksel şiddet uygulandı. Çevredekiler tarafından sonlandırılan kavganın ardından şüpheli çocuklar olay yerinden kaçtı.

BIÇAKLANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ambulansta müdahale etti. Bacağından bıçaklanan öğrenci ise, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLAR, KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN VATANDAŞLARI DÖVMEYE ÇALIŞTILAR"

Görgü tanığı Büşra Özdemir, "15 kişiden oluşan bir grup, bir çocuğu dövdü. Bayağı hırpaladılar, bıçakla saldırdılar. Biri bıçaklandı. Olay anında çocuğum yanımda olmasına rağmen, anne olduğum için hemen elimden geldiği kadarıyla ve yanımdaki insanlarla olaya müdahale ettim. Bu sefer çocuklar kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşları dövmeye çalıştılar. Eskişehir'i Teksas'a çevirmişlerdi, hepsinde bıçak vardı. İnşallah çocukların sağlığı iyi olur" dedi.

"BANA ARKADAN SALDIRDILAR, DARP EDİLDİM"

Kavga sırasında bir çocuğu korumaya çalışırken darp edildiğini anlatan Ahmet Balkan ise, şunları söyledi:

"Saldırganlar çocuğu bıçaklamak üzere koşarken, ben de onu korumaya çalıştım. Çocuk, 'Bıçaklayacaklar beni' diye feryat ediyordu. Bu esnada 3-4 kişi bana arkadan saldırdılar, darp edildim. Sonuna kadar da şikâyetçiyim." Kaçan şüpheli çocukların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı