Milli Park yetkilileri telef olan ayıyı bulunduğu yerden kaldırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğada ölü olarak bulunan ayı milli Park yetkilileri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Marmaris Karadere mevkiinde doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş tarafından ölü olarak bulunan ayı Marmaris Günnücek Milli Parkına ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler ölü ayıyı gece saatlerinde bularak, sabah saatlerinde bir kepçe yardımı ile Marmaris Günnücek Milli Park alanına taşıdı. Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 1 haftadır ölü olduğu ve yetişkin olan ayının tam ölüm sebebinin araştırılması için Veterinerlik fakültesine sevk edilecek.