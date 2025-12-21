Mezarlıkta park halindeki otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

ARAÇTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Olay, akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halindeki bir otomobilde iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin vücutlarında kesici alet yaralanmaları tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılırken, polis ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.