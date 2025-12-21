Bursa'da park halindeki 3 araca çarpıp kaçan kamyonetin alkollü sürücüsü yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Abdullah B. yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.

KAZA YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın ardından kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçan sürücü, ihbar üzerine polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

2.49 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol testinde Abdullah B.'nin 2.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 11 bin 620 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Abdullah B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.