Bursa'da park halindeki 3 araca çarpıp kaçan kamyonetin alkollü sürücüsü yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyonetiyle park halindeki 3 araca çarpıp, daha sonra aracını bırakıp kaçan Abdullah B. (23), polis tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde 2.49 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsüne 11 bin 620 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇTI
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Abdullah B. yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı.
KAZA YERİNDEN KAÇTI
Çarpmanın ardından kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçan sürücü, ihbar üzerine polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
2.49 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Yapılan alkol testinde Abdullah B.'nin 2.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 11 bin 620 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Abdullah B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.