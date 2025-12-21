Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. O.D. (29), Y.K.K. (21) ve Y.Ö. (21) otomobilde oturdukları sırada, iddiaya göre husumetli oldukları grup iki araçla yanlarına geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada O.D. tüfekten çıkan saçmayla, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Olay sonrası kaçan bazı şüphelilerden 5'i kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, fişekler ve sentetik haplar ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.