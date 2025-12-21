PODCAST CANLI YAYIN
Kırıkkale'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. O.D. (29), Y.K.K. (21) ve Y.Ö. (21) otomobilde oturdukları sırada, iddiaya göre husumetli oldukları grup iki araçla yanlarına geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada O.D. tüfekten çıkan saçmayla, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan bazı şüphelilerden 5'i kısa sürede yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, fişekler ve sentetik haplar ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

