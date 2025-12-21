Minibüs ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada!

YOL ÇALIŞMASINDA KAZA

Kaza, saat 17.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle ilerleyen Hıdır E., yol çalışması bulunan bölgeye girdi.

MİNİBÜSLE ÇARPIŞTI

Yolun kapalı olduğunu fark ederek geri dönmek isteyen Hıdır E.'nin kullandığı elektrikli motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hıdır E. minibüsün altında kaldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.