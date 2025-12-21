Maltepe’de AVM’de çıkan kavga kamerada

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Maltepe'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Bir işletmede müşteri ile garson arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GARSONA SALDIRDI

Kısa sürede büyüyen tartışmada müşteri, garsona saldırdı. İşletme çalışanları araya girerek saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Yaşanan arbede sırasında müşteri, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilerek olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar, alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.