SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 14:46 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024, 14:46

Meteorolojiden sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 16 Temmuz hava durumu raporu.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'deki elektrik faciasında 35 gözaltı kararı! İşte detaylar
16.07.2024Salı
Bolu’da Tofaş yine bir aileye mezar oldu: Baba yaralandı, oğlu öldü
16.07.2024Salı
Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti! İşte son anları
16.07.2024Salı
İstanbul’a yılın en sıcak haftası geliyor: Nem yüzde 90’a ulaşacak
16.07.2024Salı
YKS sözel alan birincisi Fatih Emre Özcan A Haber’de
16.07.2024Salı
Bunlar da Var
Torul’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı 01:27
Torul'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
16.07.2024Salı
Arda Güler Bodrum’da plaj voleybolu oynarken görüntülendi 00:09
Arda Güler Bodrum’da plaj voleybolu oynarken görüntülendi
16.07.2024Salı
En düşük emekli maaşında sona doğru! İşte detaylar… 01:29
En düşük emekli maaşında sona doğru!
16.07.2024Salı
Cenk Tosun Fenerbahçe için İstanbul’da! 00:24
Cenk Tosun Fenerbahçe için İstanbul'da!
16.07.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA