Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Peki, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il 16 Temmuz hava durumu raporu.