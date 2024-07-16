Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım esnasında tozun içinde olan kepçe operatörü, yürekleri ağza getirdi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi Hanköy Sokakta 5 katlı ve 20 daireli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesinin dokunuşu ile bir anda yıkılan binadan çıkan toz bulutu arasında kalan operatör yürekleri ağza getirdi.