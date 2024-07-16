SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 16:59 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024, 17:31

Hasarlı bina yıkımında toz arasında kalan operatör yürekleri ağza getirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım esnasında tozun içinde olan kepçe operatörü, yürekleri ağza getirdi. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi Hanköy Sokakta 5 katlı ve 20 daireli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesinin dokunuşu ile bir anda yıkılan binadan çıkan toz bulutu arasında kalan operatör yürekleri ağza getirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Fatih’te ’Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
16.07.2024Salı
Gebze-İzmir Otoyolu'nda kamyonla çarpışan kamyonet alevlere teslim oldu
16.07.2024Salı
İşkence yapıp böcek yedirdiler, kerpetenle dişlerini söktüler
16.07.2024Salı
Eskişehir'de başıboş köpekler 7 koyunu telef edip onlarcasını yaraladı
16.07.2024Salı
Husumetlisini vuran çocuk, gözaltına alınmamak için başına silah dayadı
16.07.2024Salı
Bunlar da Var
Torul’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı 01:27
Torul'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
16.07.2024Salı
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI! 00:16
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU!
16.07.2024Salı
Arda Güler Bodrum’da plaj voleybolu oynarken görüntülendi 00:09
Arda Güler Bodrum’da plaj voleybolu oynarken görüntülendi
16.07.2024Salı
En düşük emekli maaşında sona doğru! İşte detaylar… 01:29
En düşük emekli maaşında sona doğru!
16.07.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA