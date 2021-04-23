Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor | HAVA DURUMU

Son dakika haberleri... Yazdan kalma günler yaşanırken meteorojojiden flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek. İşte meteorolojinin uyardığı iller ve 5 günlük hava raporu...

Yazdan kalma günler yaşanırken meteorolojiden flaş bir uyarı geldi.

O İLLERDE SAĞANAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Erzincan ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 8, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

23 NİSAN'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 23 Nisan hava durumu da belli oldı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

İşte Türkiye geneli 5 günlük hava raporu...

23 NİSAN HAVA DURUMU



24 NİSAN HAVA DURUMU

25 NİSAN HAVA DURUMU

26 NİSAN HAVA DURUMU

27 NİSAN HAVA DURUMU