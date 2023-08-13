Meteor yağmurları binlerce kişiyi Sındırgı’da buluşturdu

Tüm Türkiye'de "Perseid Meteor Yağmuru" heyecanı yaşandı. Meteor yağmurlarının en net göründüğü Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olan Balıkesir Sındırgı Sarıcaova yaylasında Balıkesir Sındırgı gökyüzü gözlem etkinliği oldu. Gökyüzü tutkunları meteor yağmuruna tanıklık etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi işbirliği ile ikinci gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleşti.

Hayatın her evresinde yer alan gökyüzü bilimini gençlere de aşılamak, gökyüzüne sıradan bakış açısı ile değil de terimlerle bakmak ve oluşumların anlamlarını da öğretmek adına etkinlik dahilinde çocuklara yönelik etkinliklere de önem verildi.

Şenlik süresince alanında uzman kişilerce gündüz gökyüzü bilimine ve şekillerine ait bilgiler verildi. Çocuklar için eğitici atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Gece ise tüm ışıklar kapatılarak gökyüzünün muhteşem dansı izlendi. Birçok astro fotoğraf tutkunu bu anı ölümsüzleştirmek için sabaha kadar bekledi. Kurulan teleskoplar ile katılımcılar gezegenleri gördü.

Balıkesir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay "Dünya'ya giren göktaşlarının, kayan yıldızlar gibi bıraktığı izlere bakarak, keyifli bir Ağustos akşamı geçirerek, asıl hedefimiz olan, yörenin insanlarına, öğrencilere ve herkese gökbilim konusunda farkındalık oluşturmak, bunu gerçekleştirmek için bir çalışma yapmış oluyoruz" dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada "Sındırgı'nın Ulus Dağı eteklerinde Sarıcaova yaylasında gökyüzü gözlem 2. yıl etkinlikleri de sona erdi. Gökyüzünü gözlemlemek isteyen yüzlerce insanın burada toplandığı ve astro fotoğrafçıların bulunduğu muhteşem bir ortam vardı. Bizler de gençlerin bu konularda bilgi sahibi olabilmesi için bu tür etkinliklere her zaman destek veriyoruz. Bu yıl da meteor yağmurlarının bu tarihlerde olması etkinliğimize ayrı bir güzellik kattı. Çevre il ve ilçelerden binlerce kişi bu anı ölümsüzleştirmek için buraya geldi. Sındırgıda gökyüzü meraklıları buluştu. Bu meraklılar gökyüzündeki o halkalı Satürn gezegeninden samanyoluna ve meteor yağmurlarının en muhteşem olduğu bir yılda bu yıl Sarıcaova'da onları izleme fırsatı buldular. Yani bizler de bizatihi şahit olduk. Hakikaten gökyüzü bu kadar muhteşem olduğunu herhalde ancak böyle baktığınız ortamda ancak anlayabilirsiniz" dedi.

Mehmet Tüysüz ÇOMÜ Fizik Öğretim üyesi, "Çok fazla katılımcımız oldu. Binlerce katılımcımız oldu buraya gelen. Çadırlarda kaldılar, bizimle gökyüzü sevdalıları, bizimle birlikte gökyüzüne baktılar. Teleskopları kurduk. Bu tarihte yapmamızın özel bir sebebi de vardı. Dün gece maksimumu yaşadığımız Perseit göktaşı yağmurunu izledik hep beraber. Çocuklar, belki de büyükşehirlerde yaşayanlar hiç göremediği kadar saatte 100 taneye yakın göktaşını izlediler. Meteor kaymalarını izlediler. Gece gözlem etkinlikleriyle gökyüzü tanımayla olurken gündüzleri de üniversiteden gelen arkadaşlarımız hocalarımız bizler etkinlikler yaptık, atölye çalışmaları yaptık. Çocuklarımıza roketler uçurduk. Onların yarışmalarını yaptık. Gök atlasları yaptık, güneş saatleri yaptık. Artık sunumlarımız oldu, evreni gökyüzünü teleskopları gökyüzü fotoğrafçılığını anlatan farklı farklı alanlarda sunumlarımız oldu. Çok dolu dolu bir etkinlikti, çok güzeldi" şeklinde konuştu.