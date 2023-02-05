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Mersin'in Silifke ilçesinde yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehir merkezinde böyle görüntülendi

Mersin'in Silifke ilçesinde yiyecek bulamayan domuz sürüsü şehir merkezinde böyle görüntülendi
05.02.2023 10:34

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Mersin'in Silifke ilçesinde doğada yiyecek bulamayan domuzlar, vatandaşların bahçesine girerek ekili alanlara zarar verdi. Taşucu Mahallesi'nde doğada yiyecek bulamayan domuz sürüsü ilçe merkezine indi. Sürü halinde gezerken görülen domuzlar bahçelerde bazı ağaç köklerine zarar verdi. Yiyecek bulamadıkları için ekili alanlara giren domuzlar, bir süre gezdikten sonra yeniden doğal ortamına kaçtı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla domuzları kaydetti. Bahattin Özçelik gece domuz sürüsünün görüldüğünü belirterek, “Geç saatlerde sürü halinde dolaşan domuzlar dağdan şehre indi. Yiyecek bulmak için sürü halinde gezen domuzlar çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor. Bu konuda yetkililerin önlem alması gerekiyor” dedi.

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