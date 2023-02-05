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Beykoz’da amatör Lig maçında kavga: tekmeler yumruklar havada uçuştu

Beykoz’da amatör Lig maçında kavga: tekmeler yumruklar havada uçuştu
05.02.2023 10:55

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İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beykozspor'un Ayazağaspor'u 2-1'lik skorla yenmesi ile sonuçlandı. Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağasporlu bir futbolcu, Beykozsporlu bir futbolcuya attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular bir birlerine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken, saha içerisinde çıkan olayları güvenlik güçleri müdahalesi ile önledi. Çıkan kavgada çok sayıda oyuncunun yaralandığı belirtildi.

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