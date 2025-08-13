PODCAST CANLI YAYIN

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rrüzgarın etkisiyle yayılan alevler, Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar yaklaştı.

Alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı.


Hava kararana kadar 10 helikopter ile 46'sı arazöz 122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Ağırlıklı olarak arazözlerle sahada mücadele eden ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen alevler Akdere Mahallesi sınırlarına kadar geldi.


Yer yer rüzgarın etkisi ile yangın ilerilere giderken Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına yaklaştı.

Bunlar da Var

Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Adana’da taksi manevrası can aldı: Motosiklet sürücüsü öldü
Anamur'da kadın cinayeti!
Anamur'da kadın cinayeti!
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Tokat Yeşilyurt’ta traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamaya uçtu: 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle