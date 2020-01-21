Mersin'de korkunç görüntü! Yoldan geçen kadın o anları kaydetti 21.01.2020 10:54

Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu. Gözaltına alınan 4 genç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında meydana geldi. Öğle saatlerinde tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Mersin'in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde araçlara taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi. Araçlara zarar verdiği öne sürülen 4 genç, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen gençler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.