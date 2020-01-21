Haberler Video Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat tırı devrildi
Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat tırı devrildi

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat tırı devrildi

21.01.2020 13:49

Son dakika haberi... Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.


Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat tırı devrildi. Yan yatmış tırın dorsesindeki toprak yola saçıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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