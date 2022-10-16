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Mersin’de kaygan yolda 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Mersin’de kaygan yolda 3 araç birbirine girdi: 6 yaralı
16.10.2022 15:57 - Son Güncelleme: 16.10.2022 15:59

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Mersin’in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza Mut Silifke karayolu Palantepe Mahallesi sanayi çıkışında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 33 U 7987 plakalı otomobil, 06 CUR 829 ve 33 DY 721 plakalı otomobiller zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada, 33 DY 721 plakalı otomobildeki Ali Dut, Yasin Dut, Hatice Dut, 33 U 7987 plakalı otomobildeki, Durmuş Ali Zengin, Ferhat Say ve 06 CUR 829 plakalı otomobildeki Eren Dinler yaralandı.

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