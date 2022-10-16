Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı

Adana’da bir otomobil sulama kanalına düştü. Kullandığı aracın tavanına çıkan sürücü halat yardımıyla kurtarıldı. Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ceviz (23) kullandığı 01 SU 036 plakalı otomobiliyle ilerlediği esnada plakası bilinmeyen bir araç tarafından sıkıştırıldı. Ceviz, o araca çarpmamak için ani fren yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.