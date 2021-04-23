RAMAZAN İMSAKİYE
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Mersin’de kan donduran olay! Şizofreni hastası annesini öldürüp valize koydu…

Mersin’de kan donduran olay! Şizofreni hastası annesini öldürüp valize koydu…
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Mersin'de, annesi M.Y.'yi (65) bıçaklayarak öldürüp, valiz içine koyan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen M.A. (30), cesedin başında uyurken polis tarafından yakalandı. M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katilin annesini dövdüğü de belirtildi.


Olay, dün ilçeye bağlı 'ndeki bir tatil sitesinde meydana geldi. Sitenin görevlisi merdiven dairesinde çalışırken, M.Y.'ye ait evin kapısının açık olduğunu fark etti. Kapıdan içeriye bakınca koridorda etrafı kanlı valizi fark eden görevli, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, valizin içinde M.Y.'nin yle karşılaşırken, oğlu M.A.'yı da uyurken buldu. Gözaltına alınan M.A., bir anlık kızgınlıkla annesini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alınan gözaltına alınan M.A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

hastası olduğu öne sürülen M.A.'nın, annesine geçmişte de şiddet uyguladığı iddia edildi.

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