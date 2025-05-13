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Mersin’de feci kaza: Taksi elektrik direğine çarptı! 2 ölü
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Mersin’de feci kaza: Taksi elektrik direğine çarptı! 2 ölü

Giriş Tarihi: 13.05.2025 01:34:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 01:37:18

Erdemli ilçesinden Mersin şehir merkezine seyir halinde olan ticari taksi, Davultepe Mahallesi’nde kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

Mersin'in Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Erdemli ilçesi yönünden şehir merkezine doğru ilerleyen 33 T 0014 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, önce orta refüjdeki ağaca, ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, hurdaya dönen ticari takside bulunan sürücü Serdar G. ile yanında yolcu olarak bulunan Nevzat Çılgın Özen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

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