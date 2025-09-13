PODCAST CANLI YAYIN

Mersin'de feci kaza: 1 ölü 8 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıla Ş.’in (20) kullandığı 33 AUN 669 plakalı Tofaş Şahin marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, önce Muhammed Ergin (31) idaresindeki 38 ANP 694 plakalı araca, ardından Ferhat K.’nin (31) kullandığı 33 BCN 062 plakalı Volkswagen Passat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular dahil 3’ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Ergin ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Edirne'de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
