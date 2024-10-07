Mersin'de boya atölyesinde patlama: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin'in Erdemli'de sanayi sitesindeki bir boya atölyesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, İlçeye bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki bir boya atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Atölye sahibi A.Y. ile işçilerin çalıştığı sırada boya fırının olduğu yerde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı. Patlama da iş yerinin yan duvarı yıkılırken, atölye sahibi ile birlikte 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.