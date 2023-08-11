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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 08:22 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 08:30

Mersin Tarsus'ta silahlı bıçaklı ve sopalı yol kavgası: 1 ölü, 12 yaralı

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto kiralama sahibi D.U.Y. (29) ile A.A.T. arasında başlayan trafikte yol tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.T. (17), T.T. (44), M.T. (51), M.T. (42), Y.T. (21), S.T. ( 19), B.T. (26), D.U.Y. (29), G.Y. (35), C.M.Y. (26), S.Y. (37) ve H.Ç. (20) silah, bıçak ve sopalarla kavga etti. İş yeri sahibi D.U.Y. pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Ağır yaralanan Yakup T. ile 12 kişi 112 ekipleri tarafından Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve Özel Hareket polisi geldi. Hastaneye kaldırılan Yakup T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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