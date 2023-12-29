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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 14:28 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 14:37

Maskeli 'Fergio House' çetesinin evinden yeni görüntüler: ‘’Burası günah odası mı?’’

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar güvenlik güçleri tarafından mercek altına alınmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında "Fergio House" isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videoların paylaşılmasına yönelik düğmeye bastı. Maskeli 'Fergio House' çetesine KAFES-26 baskını kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Aynı zamanda swinger partileri düzenlediği iddia edilen grubun liderinin ‘Fergio Bey’ kod adlı bir iş insanı olduğu belirtiliyor. Villalarda özel partiler yapan grup üyeleri kimliklerini gizli tutuyor, maske takıyor. 90’lara damga vuran Stanley Kubrick’in “Eyes Wide Shut" filmini akıllara getiren yapılanmanın lideri, "Zaten mesleğimde başarılıyım. Hiç mütevazı olamayacağım çünkü milyonluk projelere imza attım." ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından sözde projelerini tanıtıp reklam yapan grup lideri ve kardeşinin ifadesi de ortaya çıktı. Öte yandan '’Fergio House'’ ismini verdikleri villadan yeni görüntüler ortaya çıktı.

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