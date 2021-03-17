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Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı! Şef olduğunu iddia eden şahıs tehditler savurdu

Maske tartışması İETT otobüsünü karıştırdı! Şef olduğunu iddia eden şahıs tehditler savurdu
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Son dakika haberi... Arnavutköy-Eminönü seferi yapan İETT otobüsünde maske tartışması kameraya yansıdı. Yolcular ile İETT’de şef olduğu iddia edilen şahıs arasında yaşanan maske tartışması sırasında sürücü tarafları sakinleştirmeye çalışırken, şef olduğu iddia edilen şahıs kendisine tepki gösteren şahısları vatan haini olmakla suçladı.


Arnavutköy-Eminönü otobüsünde yolcular ile İETT'de şef olduğu iddia edilen şahıs arasında yaşanan maske tartışması kameralara yansıdı. Dakikalarca süren tartışma sırasında sürücü tarafları sakinleştirmeye çalışırken, şef olduğu iddia edilen şahıs kendisine tepki gösteren şahısları vatan haini olmakla suçladı.




Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerindeki seferini yapan İETT otobüsüne binen yolcular ve İETT'de şef olduğu iddia edilen bir kişi arasında maske takma tartışması başladı. Yolcularla uzun süre tartışan ve şef olduğu iddia edilen şahıs, otobüs şoförüne polisi gördüğün anda dur şeklinde talimatlar verdi.



"AMİRİM UZATMAYALIM AKŞAM AKŞAM HERKES EVİNE GİTSİN"
Uzun süren tartışma sırasında sürücü, 'Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin' derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu. Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden ve şef olduğu iddia edilen şahıs, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı.



Yaşan tartışma anları an be an kameralara yansırken bir süre sonra tarafların sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.

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