17 Mart 2021 Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı kura çekilişi sorgulama

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı kura çekimi ne zaman? soruları merak ediliyordu, cevabı merak edilen sorular yanıt buldu. Adalet Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklamasında temizlik görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak işçi alımında kura çekimi ve canlı yayın detaylarına yer verildi. Peki; Adalet Bakanlığı kura çekimi canlı yayın linki ne? Nihai liste yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı son saatlerde merak edilmeye başlandı. 1142 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu ve alımlar kura çekimiyle belli olacak. Adalet Bakanlığı temizlik işçisi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta? İşte konuyla ilişkin merak edilen tüm detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SAAT KAÇTA?

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü yani bugün saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. Belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığın internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacak.

Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.

CANLI YAYIN LİNKİ!

Kura çekimi canlı olarak yayımlanacak.

ADALET BAKANLIĞI 17 MART 2021 KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ!



Başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.



Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.



Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.



Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.



Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

NİHAİ LİSTE (KURAYA HAK KAZANAN ADAYLAR) AÇIKLANDI!

İŞKUR üzerinden nihai liste yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai listeye aşağıdaki adımları takip ederek ulaşabilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/

Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ BAŞVURULARIM kısmına tıklayın. Daha sonra kırmızı yazı ile NİHAİ LİSTE yazan yere tıklayın.

Nihai liste ne demek: Nihai liste , kuraya girmeye hak kazanan adayların listesidir.

SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.



Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.



Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.





Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.



Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.