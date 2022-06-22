Marmaris’te büyük orman yangını! İçişleri Bakanı Soylu ve Orman Bakanı Kirişçi bölgeye gidiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda korkutan bir yangın çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayılmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olaya karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yaşananların ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.