[VİDEO] Güroymak'ta feci kaza: 3 ölü 5 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, İzzettin Alpcan (57) yönetimindeki hafif ticari aracın virajı alamayarak şarampole yuvarlanıp dereye düşmesi sonucu İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan (22) hayatını kaybetmiştir. Feci kazada Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28) ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştır.