PODCAST CANLI YAYIN
[VİDEO] Güroymak'ta feci kaza: 3 ölü 5 yaralı

[VİDEO] Güroymak'ta feci kaza: 3 ölü 5 yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde sürücüsünün virajı alamayarak kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın Şehit Deresi'ne yuvarlanması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında bebek ve çocukların bulunduğu 5 kişi yaralandı. İşte kaza mahallinden gelen ilk görüntüler.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü yakınlarındaki Şehit Deresi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, İzzettin Alpcan (57) yönetimindeki hafif ticari aracın virajı alamayarak şarampole yuvarlanıp dereye düşmesi sonucu İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan (22) hayatını kaybetmiştir. Feci kazada Dicle Alpcan (1), Aslı Alpcan (25), Serhat Aka (8), Asmin Alpcan (5) ve Gülşah Alpcan (28) ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştır.

Bunlar da Var

OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama
OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama
Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler
Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler
Zonguldak'ta madende göçük
Zonguldak'ta madende göçük
Bursa'da motosikletli ölüm kamerada!
Bursa'da motosikletli ölüm kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle