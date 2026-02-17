PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da feci kaza: Kamyonete çarptı hayatını kaybetti

Diyarbakır’da feci kaza: Kamyonete çarptı hayatını kaybetti

Diyarbakır’da seyir halindeki motosiklet kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

