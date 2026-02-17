SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıAdana'da helikopter pisti çöktü!Adana'da helikopter pisti çöktü!Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 13:01 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Adana'nın Feke ilçesinde helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelan nedeniyle çöktü.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN