CANLI YAYIN
Geri
Marmaris Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 13 gözaltı!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla belediyeye dev operasyon düzenlendi. Bir personel 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanırken aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris, gece yarısı belediyeye yönelik düzenlenen şok operasyonla sarsıldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İmar Müdürlüğü ve ruhsat işlemlerinde büyük bir yolsuzluk ve rüşvet ağı deşifre edildi. Polis ekiplerinin titiz takibi, bir personelin rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla operasyona dönüştü.

Marmaris Belediyesi'nde 4 Bin Dolarlık Rüşvet Suçüstü Getirdi

Operasyonun fitilini, İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personelin, bir işletmeden 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polisin baskın yapması ateşledi. Suçüstü yakalanan personelin ardından Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri; şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama başlattı. Operasyon kapsamında otel, restoran ve yeni işletmelerin ruhsat süreçlerinde maddi menfaat sağlandığı iddiaları mercek altına alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H. ve Birim Müdürleri Gözaltında

Dev operasyonda gözaltına alınan 13 kişilik liste, belediye yönetimindeki üst düzey isimleri kapsıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., Zabıta Müdür Vekili M.K. ile mühendisler ve bazı iş insanları emniyete götürüldü. İddiaya göre, belediye içerisindeki bazı yöneticiler kendi belirledikleri personel üzerinden imar dosyalarını yönlendirerek usulsüz gelir elde etti.

Belediye Başkanı Acar Ünlü'den İlk Açıklama: "Soruşturma Sürüyor"

Operasyonun ardından belediye binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Ünlü, "Belediyemiz yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam edecektir. Umuyoruz ki bu soruşturma en kısa sürede sonuçlanır" ifadelerini kullandı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyona dair yeni görüntülerin gelmesi bekleniyor.

Bunlar da Var

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle