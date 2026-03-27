Hatay’da sel dehşeti: Yollar göle döndü araçlar sular altında kaldı
Hatay'da aşırı yağış sele neden olurken göle dönen yollarda araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.
Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Kentin Defne ilçesinde kendini gece saatlerinde yağışlı havayla birlikte yollar göle döndü. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde selle birlikte göle dönen yollarda araçlarında vatandaşlar mahsur kaldılar. Mahsur kalan vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Kurtarma çalışmalarının ardından vatandaşlar, güvenli bölgelere taşındılar.