Haberler Yaşam Videoları Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında korkutan yangın

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında korkutan yangın

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında korkutan yangın
03.10.2022 09:21

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:07
Dengesini kaybetti 10 metrelik...
Yaşam 05:18
Et ürünleri tesisinde yangın!...
Yaşam 00:57
Osmaniye’de feci kaza!
Yaşam 03:57
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaşam 01:10
Motosikletli torbacıdan 5 bin...
Yaşam 01:52
Babasının arabasını kaçıran 8...
Yaşam 06:38
Şişe ve bıçakla veterineri...
Yaşam 00:31
Trabzon’daki feci kaza...
Yaşam 00:31
Trabzon’da korkunç kaza!
Yaşam 05:00
Cesedi derin dondurucuda...
Yaşam 02:34
Cinayet öncesi cinsel ilişki!...
Yaşam 01:46
Park halindeki araçların...

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında gece yarısı bir kamelyada yangın çıktı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Spil Dağı Milli Parkı içerisinde, Atalanı günübirlik piknik alanından zirveye giden yolda Manisa'nın Ahşap terastan izlenebildiği Çampınar Mevkiinde bulunan kamelya henüz tespit edilemeyen nedenle gece yarısı yandı. Spil Dağı Orman Gözetleme kulesine gelen ihbar üzerine kısa sürede Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Orman şefliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Anında müdahale ve rüzgarın olmaması sayesinde milli park büyük bir tehlike atlatmış oldu. Yangında kamelya ile birlikte 120 metrekarelik bir alandaki ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA