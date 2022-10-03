Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında korkutan yangın

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında gece yarısı bir kamelyada yangın çıktı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Spil Dağı Milli Parkı içerisinde, Atalanı günübirlik piknik alanından zirveye giden yolda Manisa'nın Ahşap terastan izlenebildiği Çampınar Mevkiinde bulunan kamelya henüz tespit edilemeyen nedenle gece yarısı yandı. Spil Dağı Orman Gözetleme kulesine gelen ihbar üzerine kısa sürede Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Orman şefliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Anında müdahale ve rüzgarın olmaması sayesinde milli park büyük bir tehlike atlatmış oldu. Yangında kamelya ile birlikte 120 metrekarelik bir alandaki ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.