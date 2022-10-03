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İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumcu soygunu

İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumcu soygunu
03.10.2022 09:10 - Son Güncelleme: 03.10.2022 09:11

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İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir kuyumcunun kepenk ve camını kırarak içeriye giren kişi veya kişiler bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, saat 05.00 sıralarında, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisindeki Anafartalar Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, taş atarak C.Ü.’ye ait kuyumcunun kepenk ve camını kıran kişi veya kişiler içeri girerek bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. İş yerinin alarmının çalması üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kuyumcunun içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin araştırmalarını titizlikle sürdüğü öğrenildi.

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