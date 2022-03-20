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Maltepe sahil yolunda yaşanan kazada 2 kişi yaralandı

Maltepe sahil yolunda yaşanan kazada 2 kişi yaralandı
20.03.2022 08:54

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Maltepe sahil yolunda alkollü sürücünün kullandığı cip, yol kenarında park halinde bekleyen otomobile çarptı. Saat 00.30 sıralarında Turgut Özal bulvarında gerçekleşen kazada seyir halinde bulunan 34 UU 4461 palakalı alkollü sürücü Abdülkadir M. ‘nin kullandığı araç yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan iki kişi tedavileri için bölgeye yakın hastanelere götürüldü. Kaza sonucu alkollü şoförle kısa süreli münakaşalar yaşanmasına karşılık polis ekipleri araya girerek olabilecek olayları önledi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muaynesi sonucu sürücü Abdülkadir M.’nin 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilip, ehliyetine el konuldu. Bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda kısa süreli trafik oluşurken, polis ekipleri olabilecek herhangi bir kazaya karşın önlemlerini aldı.

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