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Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı

Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı
20.03.2022 09:00

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Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma nokta noktasına getirdi. Sarıkamış-Erzurum karayolunda mahsur kalan onlarca vatandaşın imdadına Karayolları, İl Özel İdaresi ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yetişti. Ekiplerin müdahale ettiği vatandaşların araçları kaldıkları yerden çekildi. Vatandaşlar daha sonra iş makineleri vasıtasıyla ilçe merkezi nakledildi. Soğuktan donmaktan son anda kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti. Araçların adeta kara gömüldüğü Sarıkamış’ta kar yağışı ve tipi devam ediyor. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

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