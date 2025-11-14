Malatya'da feci kaza kamerada: 2 ölü 3 yaralı

Kırklareli'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i çocuk 7 yaralı

Muğla'daki kazadan sağ kurtulmuştu, Hırvatistan'da şehit oldu!

Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti