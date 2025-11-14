PODCAST CANLI YAYIN
Malatya'da feci kaza kamerada: 2 ölü 3 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil halk otobüsü ile tırla çarpıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki 34 E 0353 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 23 AAZ 953 plakalı Scania marka tır ile N.B. idaresindeki 44 BF 510 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada ortalık savaş alınana dönerken otomobilde yolcu olarak bulunan Cengiz Özen (27) ile Ahmet Çelik (30) hayatını kaybetti S.Ç., M.Ç. ve N.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Kastamonu'da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır'da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
