Mersin’de 80 yaşındaki kadın yük asansöründe can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşlı bir kadın, bindiği yük asansörünün düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

ASANSÖRLE BİRLİKTE YERE ÇAKILDI

Olay, Yeşilyurt Mahallesi 4431 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın en üst katında oturan 80 yaşındaki Hatice Arıkan, aşağıya inmek için binanın dışında kurulu yük asansörüne bindi.

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör bir anda boşluğa düşerken, Hatice Arıkan da metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yük asansörünün düşme nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.