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Malatya’da akraba kavgası can aldı: Silahlar ve bıçaklar konuştu! 1 ölü 2 yaralı
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Malatya'da akraba kavgası can aldı: Silahlar ve bıçaklar konuştu! 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 20:05:12

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, aralarında husumet bulunan akraba iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı deprem anıtı yakınında, saat 16.45 sıralarında akrabalar arasında kanlı bir kavga yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki akraba grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Selçuk Uçar (29) ile M.U. ve A.U. karşılıklı olarak birbirlerini bıçaklayıp silahla yaraladı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçlarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Selçuk Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yapılan incelemelerde bir adet bıçak ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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