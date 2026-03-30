CANLI YAYIN
Geri
Tekirdağ Kapaklı’da gençler arasında taşlı sopalı kavga

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki grup genç arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Levent Caddesi 37. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Polis Gelmeden Dağıldılar

Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak kavgaya karışan gençler, polis ekipleri bölgeye ulaşmadan sokak aralarına dağılarak izlerini kaybettirdi. Polis, mahallede güvenlik önlemlerini artırırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle