Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup genç arasında sözlü tartışma yaşandı. Levent Caddesi 37. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Polis Gelmeden Dağıldılar

Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak kavgaya karışan gençler, polis ekipleri bölgeye ulaşmadan sokak aralarına dağılarak izlerini kaybettirdi. Polis, mahallede güvenlik önlemlerini artırırken olayla ilgili soruşturma başlattı.