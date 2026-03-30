CANLI YAYIN
Geri
Ayvacık'ta minibüs ağaca çarptı: Baba ve oğlu yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan minibüste bulunan sürücü Bayram Yoldaş ve oğlu Ramazan Yoldaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ayvacık-Ezine yolu üzerindeki Bahçeli köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Yoldaş yönetimindeki 17 AGM 015 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Refüjdeki ağaca çarparak durabildi
Kontrolden çıkan minibüs, refüje çıkarak burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Bayram Yoldaş ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Ramazan Yoldaş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu iyi
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba-oğul, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle