Kaza, saat 14.30 sıralarında Ayvacık-Ezine yolu üzerindeki Bahçeli köyü sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Yoldaş yönetimindeki 17 AGM 015 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Refüjdeki ağaca çarparak durabildi

Kontrolden çıkan minibüs, refüje çıkarak burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Bayram Yoldaş ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Ramazan Yoldaş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba-oğul, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.