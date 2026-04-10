Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 3 araç birbirine girdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Dolu Dehşeti: 3 Araç Çarpıştı

Arnavutköy bölgesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği birbirine kattı. Ankara istikameti Fenertepe mevkisinde meydana gelen kazada, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 34 MVG 635, 34 GEN 175 ve 34 RYN 99 plakalı otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri ağır hasar alarak tamamen kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, sevindirici haber gelerek kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı tespit edildi.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, otoyol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Hasarlı araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından otoyoldaki ulaşım yeniden normale döndü.