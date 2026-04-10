Avcılar’da ev ve araçlara saldıran şüpheli yakalandı

Cihangir'de Gece Yarısı Dehşeti: Sokak Birbirine Girdi

Avcılar Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi bağırarak sokak üzerinde ilerlemeye başladı. İddiaya göre eline geçirdiği süpürge sopasıyla binaların giriş katındaki dairelerin kapı ve pencerelerine vuran şüpheli, ardından park halindeki araçları hedef aldı. Araçlara tekme atıp camlarını kıran saldırgan, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Kaçarken Mahalleli Tarafından Yakalandı

Çevredeki araçlara ve evlere zarar vererek kaçmaya çalışan şüpheli, gürültüye uyanan vatandaşlar tarafından kısa sürede fark edildi. Mahalle sakinleri tarafından kovalanan şahıs, cadde üzerinde yakalanarak yere yatırıldı. Olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin, emniyette yapılan incelemesinde çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

"Arabama Taş Atıp Camını Kırdı"

Aracı zarar gören ve şüpheliyi yakalayanlar arasında bulunan Fatih Güler, yaşadığı anları şöyle anlattı: "Gürültüye uyandım, bir baktım adam arabama vuruyor. Taş atıp camı kırdı. Hemen peşine düştüm ve ileride yakaladım. 20 tane suç kaydı varmış. Marmara Caddesi'nden beri çevreye saldırarak gelmiş. Polise teslim ettik." Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.