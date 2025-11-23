Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç gişeye girdi!
Arnavutköy, Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, gişelere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araç metal yığınına döndü.
HAFİF TİCARİ ARAÇ GİŞE BARİYERİNE ÇARPTI
Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBP 294 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gişelerin bariyerine çarptı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALININ DURUMU AĞIR
Jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak gişe ve yolu trafiğe kapattı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ, YOL TRAFİĞE AÇILDI
Kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç çekiciyle kaldırılırken, otoyol ekiplerin temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.