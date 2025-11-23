Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç gişeye girdi!

Ankara’da bir binada patlama: 1 yaralı

Avcılar’da motosiklet kazası... Yolcu metrelerce sürüklendi: O anlar kamerada!

Kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç çekiciyle kaldırılırken, otoyol ekiplerin temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak gişe ve yolu trafiğe kapattı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DBP 294 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gişelerin bariyerine çarptı.