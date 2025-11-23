Ankara’da bir binada patlama: 1 yaralı

GECE YARISI APARTMANDA ŞİDDETLİ PATLAMA

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Mutlu Caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 03.00'te meydana geldi. 4 katlı binanın üçüncü katında, iddialara göre doğalgaz nedeniyle patlama yaşandı.

PATLAMA SONRASI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Patlamanın ardından binada yangın çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

50 YAŞINDAKİ ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Binada yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki L.Ü. ambulansla hastaneye sevk edilirken itfaiye ve doğalgaz ekipleri binada çalışma başlattı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ, NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken patlamanın kesin nedeni ekiplerin çalışması ile belirlenecek.