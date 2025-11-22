PODCAST CANLI YAYIN
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, ilçe genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, özellikle ana arterlerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

Patnos-Ağrı ve Patnos-Van karayollarında seyreden araçlar, sis tabakasının aniden çökmesiyle zaman zaman durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde okula ve işine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle yolları görmekte zorlandıklarını belirtti.


Meteoroloji yetkilileri, ilçede etkisini sürdüren sisli havanın gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini bildirdi. Uzmanlar, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Yoğun sisin etkisini ilerleyen saatlerde azaltması bekleniyor.

