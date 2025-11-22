Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Patnos-Ağrı ve Patnos-Van karayollarında seyreden araçlar, sis tabakasının aniden çökmesiyle zaman zaman durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde okula ve işine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle yolları görmekte zorlandıklarını belirtti.



Meteoroloji yetkilileri, ilçede etkisini sürdüren sisli havanın gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini bildirdi. Uzmanlar, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.



Yoğun sisin etkisini ilerleyen saatlerde azaltması bekleniyor.