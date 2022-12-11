Haberler Yaşam Videoları Kuzey Ege’de dünden bu yana etkili olan lodos fırtınası şiddetini artırarak bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Kuzey Ege’de dünden bu yana etkili olan lodos fırtınası şiddetini artırarak bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Kuzey Ege’de dünden bu yana etkili olan lodos fırtınası şiddetini artırarak bölgede etkili olmaya devam ediyor.
11.12.2022 16:14

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 04:19
Isparta'da Selver hemşireyi,...
Yaşam 06:04
Genç kıza asansörde bıçaklı...
Yaşam 00:14
Gaziantep'te merkez Şahinbey...
Yaşam 05:55
İstanbul’da akıl almaz kaza...
Yaşam 01:10
Lüks site önünde kanlı...
Yaşam 08:33
Liseli kıza, 'MİT'e memur...
Yaşam 03:11
Takla atan otomobilin motoru...
Yaşam 04:10
Pendik'te mobilya spotçusu...
Yaşam 01:15
Ankara'da feci kaza:...
Yaşam 01:01
Hatay’da Kaza Araç Parçalara...
Yaşam 02:07
Kamyonun altında kalan kişi...
Yaşam 05:16
Taksim’de dehşet anları...

oluşan dev dalgalar sahillerde evlere kadar ulaşırken, Ayvalık ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Olumsuz deniz koşullarından etkilenen bazı gemiler Edremit Körfezine ve Sarımsaklı açıklarına sığındı.

Yaşam Videoları

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde dünden bu yana şiddetini artırarak devam eden lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum Sahillerinde oluşan dev dalgalar evlerin bahçelerine kadar geldi.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bazı yük gemileri fırtınanın etkisinden korumak için Edremit Körfezi ve Sarımsaklı Plajı açıklarında demirledi.

Ayrıca Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na düzenlenen feribot seferleri de karşılıklı olarak hava ve deniz muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege'de lodos rüzgarı hızı 90 kilometreyi geçti.

SON DAKİKA