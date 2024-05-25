SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 14:21 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 14:21

Kütahya'da feci kaza kamerada! Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı adam feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıd

Kaza ilçeye bağlı Gökler Beldesinde meydana geldi. Kazada kamyonetin altında kalan A.K.(75) feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgiye göre Gökler Belediyesinde çalışan S.K.(28) kum yüklü kamyonet ile belediye önünde kamyoneti park etmek istediği esnada geri manevra yaptı. Bu sırada belediye önünde bulunan kahvehaneden çıkan ve yavaş adımlarla yürüyen A.K.'a kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan A.K.'nın üzerinden kamyonet geçti.


A.K.'a aracın çarptığını gören vatandaşlar sürücü S.K.'u uyarmasının ardından vatandaşlar 112'ye durumu ihbar ettiler.


İhbar sonrası Gökler Beldesinde gelen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü S.K jandarma tarafından gözaltına alınırken, sürücünün kullandığı araçla ilgili ehliyeti olmadığı tespit edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Gizli fon davasında soruşturma ne aşamada? Seçil Erzan mahkemede ne anlattı? İşte detaylar…
25.05.2024Cumartesi
Samsun'da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
25.05.2024Cumartesi
Sivas'ta gülümseten diyalog: Yavru ayıya "kaçma gel bal vereyim sana"
25.05.2024Cumartesi
Yer: Diyarbakır... Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü' operasyonu! O anlar kamerada
25.05.2024Cumartesi
Antalya'da otomobil köprüden dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp
25.05.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber geldi! Hastanede... 00:30
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste’si Fatma Karanfil'den acı haber geldi!
25.05.2024Cumartesi
Samsun’da vahşet: 2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü 01:20
Samsun'da vahşet
25.05.2024Cumartesi
Yer: Diyarbakır... Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü’ operasyonu! O anlar kamerada 01:35
Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü' operasyonu
25.05.2024Cumartesi
Sivas’ta gülümseten diyalog: Yavru ayıya kaçma gel bal vereyim sana 01:30
Sivas'ta gülümseten diyalog
25.05.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA